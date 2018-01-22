Світоліна - Мертенс: прогноз букмекерів
|Еліна Світоліна
23 січня вранці в далекій Австралії українка Еліна Світоліна спробує вперше в житті пробитися до півфіналу Гранд Слему.
Супернецею 4-ї ракетки світу буде більгійка Еліза Мертенс з Бельгії, яка посідає 37 сходинку в рейтингу WTA.
Абсолютною фавориткою протистояння спеціалісти букмекерської контори William Hill вважають українську тенісистку.
Коефіцієнт на перемогу Світоліної - 1,25, в той час, як на бельгійку можна поставити з коефіцієнтом 4,0.
Раніше тенісистки зустрічалися лише одного разу, в фіналі грунтового турніру в Стамбулі.
Тоді, в квітні 2017 року Еліна здобула впевнену перемогу в двох сетах - 6:2, 6:4.
Australian Open
Мельбурн, Австралія
Призовой фонд – 22,624,00 долларів
Хард, одиночний розряд
1/4 фіналу
23 січня
Жінки
Еліна Світоліна - Еліза Мертенс
Початок о 4:00 за київским часом.
Раніше повідомлялося, що Світоліна втратила статус головного фаворита Australian Open.
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