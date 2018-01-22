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22.01.2018  19:41

Світоліна - Мертенс: прогноз букмекерів

Еліна Світоліна

23 січня вранці в далекій Австралії українка Еліна Світоліна спробує вперше в житті пробитися до півфіналу Гранд Слему.

Супернецею 4-ї ракетки світу буде більгійка Еліза Мертенс з Бельгії, яка посідає 37 сходинку в рейтингу WTA.

Абсолютною фавориткою протистояння спеціалісти букмекерської контори William Hill вважають українську тенісистку.

Коефіцієнт на перемогу Світоліної - 1,25, в той час, як на бельгійку можна поставити з коефіцієнтом 4,0.

Раніше тенісистки зустрічалися лише одного разу, в фіналі грунтового турніру в Стамбулі.

Тоді, в квітні 2017 року Еліна здобула впевнену перемогу в двох сетах - 6:2, 6:4.

Australian Open

Мельбурн, Австралія

Призовой фонд – 22,624,00 долларів

Хард, одиночний розряд

1/4 фіналу

23 січня

Жінки

Еліна Світоліна - Еліза Мертенс

Початок о 4:00 за київским часом.

Раніше повідомлялося, що Світоліна втратила статус головного фаворита Australian Open.
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