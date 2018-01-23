222 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.01.2018 07:55
Світоліна несподівано поступилася в 1/4 фіналу Australian Open
Українка Еліна Світоліна не змогла пробитися до півфіналу на Australian Open-2018.
Досить несподівано українська тенісистка поступилася у двох сетах більгійці Елізі Мертенс - 4:6, 0:6.
Нагадаємо, що Світоліна стала першою представницею України, якій вдалося дістатися до 1/4 фіналу Australian Open в жіночому одиночному розряді.
Australian Open
Мельбурн, Австралія
Призовой фонд – 22,624,00 долларів
Хард, одиночний розряд
1/4 фіналу
23 січня
Жінки
Еліза Мертенс - Еліна Світоліна 6:4, 6:0
Слід зазначити, що Світоліна була головним фаворитом турніру на думку букмекерів.
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