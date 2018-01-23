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23.01.2018  07:55

Світоліна несподівано поступилася в 1/4 фіналу Australian Open


Українка Еліна Світоліна не змогла пробитися до півфіналу на Australian Open-2018.

Досить несподівано українська тенісистка поступилася у двох сетах більгійці Елізі Мертенс - 4:6, 0:6.

Нагадаємо, що Світоліна стала першою представницею України, якій вдалося дістатися до 1/4 фіналу Australian Open в жіночому одиночному розряді.

Australian Open

Мельбурн, Австралія

Призовой фонд – 22,624,00 долларів

Хард, одиночний розряд

1/4 фіналу

23 січня

Жінки

Еліза Мертенс - Еліна Світоліна 6:4, 6:0

Слід зазначити, що Світоліна була головним фаворитом турніру на думку букмекерів.
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