250 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.01.2018 22:42
Удар Світоліної потрапив в топ-5 дня Australian Open. ВІДЕО
|Еліна Світоліна
Удар першої ракетки України Еліни Світоліної у зустрічі з Елізою Мертенс став одним з найкращих в рамках 9-го ігрового дня Australian Open.
Точний удар українки зайняв 4-е місце.
Раніше повідомлялося, що Світоліна несподівано поступилася в 1/4 фіналу Australian Open.
Також Світоліна назвала причину, через яку не змогла пробитися до півфіналу Australian Open-2018.
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