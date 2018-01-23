Удар Світоліної потрапив в топ-5 дня Australian Open. ВІДЕО

Еліна Світоліна

Удар першої ракетки України Еліни Світоліної у зустрічі з Елізою Мертенс став одним з найкращих в рамках 9-го ігрового дня Australian Open.

Точний удар українки зайняв 4-е місце.

Раніше повідомлялося, що Світоліна несподівано поступилася в 1/4 фіналу Australian Open.

Також Світоліна назвала причину, через яку не змогла пробитися до півфіналу Australian Open-2018.