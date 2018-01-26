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26.01.2018  08:20

У збірної України виникли проблеми із складом на матч Fed Cup з Австралією

 Марта Костюк виступала за збірну України на юнацькому рівні/tennisua.org

Лідери жіночої збірної України пропустять матч Кубку Федерації проти Австралії. 

Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Катерина Бондаренко не зіграють проти австралійок у Канберрі 10-11 лютого.

Причиною цього стало те, що усі вони візьмуть участь у турнірі WTA Premier у Досі, а потім і у Дубаях, які проходитимуть на харді. Проте, як відомо, матч Fed Cup відбудеться на траві, а це може негативно вплинути на процес підготовки до змагань.

Натомість у матчі проти Австралії гратимуть юні тенісистки - зокрема, сенсація Australian Open 15-річна Марта Костюк. Як відомо, вона вже підтвердила свою участь у грі

На допомогу Костюк прийдуть 14-річна Дар'я Лопатецька, а також найсильніша в Україні пара - Надія та Людмила Кіченок, пише tennisua.org. При цьому австралійки пообіцяли виставити на гру найсильніший склад. 

Раніше повідомлялося, що Еліна СВітоліна залишила Australian Open на стадії 1/4 фінала.
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