Фіналістка Australian Open-2018 після гри потрапила до лікарні

Сімона Халеп / ESPN

Румунська тенісистка Сімона Халеп потрапила до лікарні після фіналу Australian Open.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, 26-річна спортсменка провела 4 години під крапельницею після зневоднення організму.

Нагадаємо, 27 січня Халеп у 3-сетовому поєдинку поступилася представниці Данії Каролін Возняцкі і втратила першу позицію в світовому рейтингу, пише sport.ua.