363 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.01.2018 20:20
Фіналістка Australian Open-2018 після гри потрапила до лікарні
|Сімона Халеп / ESPN
Румунська тенісистка Сімона Халеп потрапила до лікарні після фіналу Australian Open.
Про це повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, 26-річна спортсменка провела 4 години під крапельницею після зневоднення організму.
Нагадаємо, 27 січня Халеп у 3-сетовому поєдинку поступилася представниці Данії Каролін Возняцкі і втратила першу позицію в світовому рейтингу, пише sport.ua.
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