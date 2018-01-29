387 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.01.2018 08:38
Рейтинг ATP: Федерер не посунув Надаля на вершині, українці піднімаються
|Олександр Долгополов займає 34-е місце у світовому рейтингу/Instagram
Українець Олександр Долгополов завдяки виходу у 3-й раунд Australian Open піднявся на три позиції в оновленому рейтингу ATP.
Тепер 28-річний киянин займає 34 місце.
У топ-10 відбулося декілька змін: так, незважаючи на перемогу у Відкритій першості Австралії, швейцарець Роджер Федерер залишився на другому місці, тоді як іспанець Рафаель Надаль - на вершині рейтингу. Фіналіст турніру Grand Slam Марін Чилич із Хорватії піднявся на 3-ю сходинку.
Друга ракетка України Сергій Стаховський завдяки виходу у півфінал турніру Challenger у Німеччині піднявся на 7 позицій.
Раніше повідомлялося, що українка Еліна Світоліна у новому рейтингу WTA підніметься на 3 місце.
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