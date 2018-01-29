Світоліна - в числі претенденток на звання найкращої тенісистки січня. ВІДЕО

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна - серед чотирьох претенденток на звання найкращої тенісистки січня.

Про це йдеться на офіційному сайті WTA.

Крім Світоліной на звання кращої тенісистки місяці претендує переможниця Сіднея Анжелік Кербер, чемпіонка Шеньчженя і фіналістка Australian Open Сімона Халеп, а також переможниця Australian Open і фіналістка Окленда Каролін Возняцкі.

Нагадаємо, що українка повернулась на третю сходинку рейтингу WTA.

Також слід відзначити фантастичний прорив юної киянка Марти Костюк.