138 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.01.2018 19:11
Світоліна - в числі претенденток на звання найкращої тенісистки січня. ВІДЕО
|Еліна Світоліна
Еліна Світоліна - серед чотирьох претенденток на звання найкращої тенісистки січня.
Про це йдеться на офіційному сайті WTA.
Крім Світоліной на звання кращої тенісистки місяці претендує переможниця Сіднея Анжелік Кербер, чемпіонка Шеньчженя і фіналістка Australian Open Сімона Халеп, а також переможниця Australian Open і фіналістка Окленда Каролін Возняцкі.
Нагадаємо, що українка повернулась на третю сходинку рейтингу WTA.
Також слід відзначити фантастичний прорив юної киянка Марти Костюк.
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