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29.01.2018  19:11

Світоліна - в числі претенденток на звання найкращої тенісистки січня. ВІДЕО

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна - серед чотирьох претенденток на звання найкращої тенісистки січня.

Про це йдеться на офіційному сайті WTA.

Крім Світоліной на звання кращої тенісистки місяці претендує переможниця Сіднея Анжелік Кербер, чемпіонка Шеньчженя і фіналістка Australian Open Сімона Халеп, а також переможниця Australian Open і фіналістка Окленда Каролін Возняцкі.

Нагадаємо, що українка повернулась на третю сходинку рейтингу WTA.

Також слід відзначити фантастичний прорив юної киянка Марти Костюк.
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