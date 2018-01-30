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30.01.2018  08:40

Костюк перемогла росіянку на турнірі в Австралії

Марта Костюк

15-річна українська тенісистка Марта Костюк з перемоги стартувала на турнірі в австралійському Берні.

Костюк в двох сетах обіграла 22-річну росіянку Іріну Хромачову.

Раніше повідомлялося, що Костюк зробила справжній прорив у світовому рейтингу.

Нагадаємо, що Світоліна завершила казку Костюк на Australian Open.

Caterpillar Burnie International

ITF Womens Circuit

Жіночий турнір в Берні, Австралія

Призовий фонд $60,000

Перший раунд

Марта Костюк (Україна) - Ірина Хромачова (Росія, 5) 6:3, 7:5
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