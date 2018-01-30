395 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]30.01.2018 08:40
Костюк перемогла росіянку на турнірі в Австралії
|Марта Костюк
15-річна українська тенісистка Марта Костюк з перемоги стартувала на турнірі в австралійському Берні.
Костюк в двох сетах обіграла 22-річну росіянку Іріну Хромачову.
Раніше повідомлялося, що Костюк зробила справжній прорив у світовому рейтингу.
Нагадаємо, що Світоліна завершила казку Костюк на Australian Open.
Caterpillar Burnie International
ITF Womens Circuit
Жіночий турнір в Берні, Австралія
Призовий фонд $60,000
Перший раунд
Марта Костюк (Україна) - Ірина Хромачова (Росія, 5) 6:3, 7:5
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