Стало відомо про серйозну травму у гравця збірної України

Ілля Марченко/btu.org.ua

Третя ракетка України, а також ключовий гравець збірної України Ілля Марченко пропустить гру Кубку Девіса проти Швеції.

Напередодні Марченку зробили операцію на плечі, повідомив капітан збірної України Андрій Медведєв.

"Ілля Марченко виграв багато матчів поспіль після гри за збірну проти Ізраїля (у вересні 2017-го - ред.), але отримав безглузду травму стопи, яка не дозволила завершити сезон на тій ноті, на якій він міг би його завершити і підняти свій рейтинг", - розповів капітан української команди.

"Під час відновлення від травми стопи він пошкодив плече. Вчора він переніс операцію на пошкодженому плечі. Чекаємо від нього новин, начебто доктор сказав, що все пройшло добре, все, що запланували зробити на операції - зроблено. Тепер будемо чекати відновлення Іллі, а в Дніпрі його, на жаль, не буде. Він з нами душею", - цитує Медведєва btu.org.ua.

Наразі 30-річний Марченко займає 212 сходинку світового рейтингу.

Додамо, що матч Україна - Швеція відбудеться 2-3 лютого у Дніпрі у рамках змагань у Першій групі Євро-Африканської зони. У разі перемоги, українці у другому раунді зіграють проти Португалії.

Нагадаємо, що збірна України втратила десять позицій в оновленому рейтингу націй.