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31.01.2018  08:59

Україна - Швеція: стали відомі деякі деталі матчу Кубку Девіса у Дніпрі

 Капітан збірної України Андрій Медведєв/btu.org.ua

2-3 лютого у Дніпрі на кортах Мегарон відбудеться матч Кубку Девіса у Групі 1 Євро-Африканської зони між збірними України та Швеції.

Українці матимуть у своєму складі лише одного лідера - другу ракетку країни Сергія Стаховського. Тоді як Олександр Долгополов та Ілля Марченко пропустять двобій через проблеми із здоров'ям.

Проте, говорить капітан команди Андрій Медведєв, гравці, які не змогли приїхати на матч у Дніпро, при всіх проблемах завжди залишаються частиною колективу.

У нас така група хлопців, що навіть ті, які не присутні тут, Олександр Долгополов, Ілля Марченко, - всі цікавляться новинами, всі з командою. Усі висловлюють величезне бажання грати за збірну, просто нам знову трошки неповезло", - розповів Медведєв на прес-конференції перед грою.

При цьому Медведєв додав, що Долго через проблеми із кистю він можливо пропустить серію турнірів АТР у Південній Америці. Зараз перша ракетка України перебуває на обстеженні у Німеччині. 

Медведєв також розповів, який порядок гри із Швецією.

"Якщо говорити про жеребкування, то хотілося б, щоб зустріч почав Сергій Стаховський, він лідер, він найдосвідченіший", - каже капітан

"І Артем Смирнов, і Денис Молчанов зараз у досить хорошій формі. Артем - в ігровій, Денис - у фізичній. Почати на хорошій ноті було б краще. І ми вважаємо, що у Сергія Стаховського є перевага в матчі з другим номером збірної Швеції, - цитує Медведєва btu.org.ua.

Нагадаємо, напередодні Медведєв розповів, що Іллі Марченку було зроблено операцію на плечі.


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