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31.01.2018  10:22

Українка вийшла у чвертьфінал турніру WTA, який рік тому виграла Світоліна. ВІДЕО

 

Українка Катерина Козлова вийшла у чвертьфінал турніру у Тайвані. 

У другому колі змагань 23-річна тенісистка із Миколаєва у напруженій боротьбі здолала китаянку Дуань Іньїнь - 3:6, 6:2, 7:6 (4). 

За вихід у півфінал Козлова посперечається із переможницею пари Юлія Путінцева (Казахстан) - Чжан Кайчжень (Китай). 

Нагадаємо, що у 2017 році у Тайбеї тріумфувала українка Еліна Світоліна.

Як відомо, Козлова вилетіла із розіграшу Australian Open на стадії першого раунду

Також стало відомо, яке місце займає українка в оновленому рейтингу WTA.
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