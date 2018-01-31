470 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.01.2018 10:22
Українка вийшла у чвертьфінал турніру WTA, який рік тому виграла Світоліна. ВІДЕО
Українка Катерина Козлова вийшла у чвертьфінал турніру у Тайвані.
У другому колі змагань 23-річна тенісистка із Миколаєва у напруженій боротьбі здолала китаянку Дуань Іньїнь - 3:6, 6:2, 7:6 (4).
За вихід у півфінал Козлова посперечається із переможницею пари Юлія Путінцева (Казахстан) - Чжан Кайчжень (Китай).
Нагадаємо, що у 2017 році у Тайбеї тріумфувала українка Еліна Світоліна.
Як відомо, Козлова вилетіла із розіграшу Australian Open на стадії першого раунду.
Також стало відомо, яке місце займає українка в оновленому рейтингу WTA.
Читай також
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
|
17.01.2018
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua