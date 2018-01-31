Костюк у лютому дебютує за збірну України в Кубку Федерації

Марта Костюк

Юна киянка Марта Костюк зіграє за збірну України у Кубку федерації проти команди Австралії.

Збірна України виступить в експериментальному складі: Марта Костюк, Надія Кіченок, Людмила Кіченок і Дарина Лопатецька.

Склад австралійок вигладяє набагато потужнішим: Ешлі Барті, Дарья Гаврілова, Дестані Айава і Кейсі Деллакуа.

Нагадаємо матч відбудеться 10-11 лютого на трав'яних кортах в Канберрі.

Раніше повідомлялося, що лідери збірної України пропустять гру проти Австралії.