60 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.01.2018 21:58
Костюк у лютому дебютує за збірну України в Кубку Федерації
|Марта Костюк
Юна киянка Марта Костюк зіграє за збірну України у Кубку федерації проти команди Австралії.
Збірна України виступить в експериментальному складі: Марта Костюк, Надія Кіченок, Людмила Кіченок і Дарина Лопатецька.
Склад австралійок вигладяє набагато потужнішим: Ешлі Барті, Дарья Гаврілова, Дестані Айава і Кейсі Деллакуа.
Нагадаємо матч відбудеться 10-11 лютого на трав'яних кортах в Канберрі.
Раніше повідомлялося, що лідери збірної України пропустять гру проти Австралії.
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