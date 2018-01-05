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05.01.2018  15:39

Світоліна вийшла до фіналу турніру в Брісбені


Еліна Світоліна у півфіналі турніру WTA в Брісбені обіграла четверту ракетку світу Кароліну Плішкову.

У фіналі українка зіграє з 88-ю ракеткою світу білорускою Алєксандрою Сасновіч.

Як відомо, в 1/4 фіналу Еліна перемогла Йоганну Конту.

А в першому колі Світоліна обіграла Карлу Суарес-Наварро. 

Brisbane International

WTA Premier

Жіночий турнір у Брісбені, Австралія

Призовий фонд - $ 894,700

Півфінал

Еліна Світоліна (Україна) - Кароліна Плішкова (Чехія) 7:5, 7:5
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