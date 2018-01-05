439 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.01.2018 15:39
Світоліна вийшла до фіналу турніру в Брісбені
Еліна Світоліна у півфіналі турніру WTA в Брісбені обіграла четверту ракетку світу Кароліну Плішкову.
У фіналі українка зіграє з 88-ю ракеткою світу білорускою Алєксандрою Сасновіч.
Як відомо, в 1/4 фіналу Еліна перемогла Йоганну Конту.
А в першому колі Світоліна обіграла Карлу Суарес-Наварро.
Brisbane International
WTA Premier
Жіночий турнір у Брісбені, Австралія
Призовий фонд - $ 894,700
Півфінал
Еліна Світоліна (Україна) - Кароліна Плішкова (Чехія) 7:5, 7:5
Elina Svitolina is one happy woman after that impressive win... #BrisbaneTENnis pic.twitter.com/ugIFwCod02— #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) 5 січня 2018 р.
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Еліна Світоліна: український прорив
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