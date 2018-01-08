Долгополов із змією: українець підірвав мережу веселим фото із Австралії

Олександр Долгополов/Instagram

Український тенісист Олександр Долгополов напередодні матчу другого кола турніру АТР у Сіднеї розважив вболівальників веселим фото у соцмережах.

Долго сфотографувався із змією, відмітившись дотепним підписом до світлини в Instagram.

"Зустріч із дикою природою. Здається змії я сподобався", - написав 29-річний гравець.

Публікація за декілька годин набрала майже 700 лайків, а фоловери Долгополова відзначилися веселими коментарями під нею.

"Завтра ти теж зустрінешся із дикою твариною (очевидно, мається на увазі гра Долгополова проти італійця Фабіо Фоньїні - ред.)", "Коли зустрінешся із нашим Фоньї, теж будеш таким спокійним?", - написали фанати.

Матч Долгополов - Фоньїні відбудеться вранці 9 січня.

Нагадаємо, у новому рейтингу ATP Долгополов піднявся на одну сходинку вгору.

Раніше стало відомо, що Долгополов у напруженій боротьбі вийшов у друге коло турніру в Сіднеї.