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01.02.2018  08:08

Марта Костюк вийшла до півфіналу в австралійському Берні


В чвертьфіналі 60-тисячника в австралійському Берні Марта Костюк розгромила китаянку Ван Сюй 6:1, 6:1.

Гра тривала 55 хвилин, за які українка лише раз віддала свою подачу, натомість сама зробила 6 брейків.

В півфіналі на Костюк чекає австралійка Зої Хайвз.

Caterpillar Burnie International

ITF Womens Circuit

Жіночий турнір в Берні, Австралія

Призовий фонд $60,000

1/4 фіналу

Марта Костюк - Ван Сюй 6:1, 6:1

Напередодні стало відомо, що Костюк зіграє зі збірну України в Кубку Федерації проти Австралії.
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