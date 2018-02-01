Марта Костюк вийшла до півфіналу в австралійському Берні





В чвертьфіналі 60-тисячника в австралійському Берні Марта Костюк розгромила китаянку Ван Сюй 6:1, 6:1.

Гра тривала 55 хвилин, за які українка лише раз віддала свою подачу, натомість сама зробила 6 брейків.

В півфіналі на Костюк чекає австралійка Зої Хайвз.

Caterpillar Burnie International

ITF Womens Circuit

Жіночий турнір в Берні, Австралія

Призовий фонд $60,000

1/4 фіналу

Марта Костюк - Ван Сюй 6:1, 6:1

Напередодні стало відомо, що Костюк зіграє зі збірну України в Кубку Федерації проти Австралії.