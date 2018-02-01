564 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.02.2018 08:08
Марта Костюк вийшла до півфіналу в австралійському Берні
В чвертьфіналі 60-тисячника в австралійському Берні Марта Костюк розгромила китаянку Ван Сюй 6:1, 6:1.
Гра тривала 55 хвилин, за які українка лише раз віддала свою подачу, натомість сама зробила 6 брейків.
В півфіналі на Костюк чекає австралійка Зої Хайвз.
Caterpillar Burnie International
ITF Womens Circuit
Жіночий турнір в Берні, Австралія
Призовий фонд $60,000
1/4 фіналу
Марта Костюк - Ван Сюй 6:1, 6:1
Напередодні стало відомо, що Костюк зіграє зі збірну України в Кубку Федерації проти Австралії.
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