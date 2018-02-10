449 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.02.2018 09:55
15-річна Костюк принесла першу перемогу Україні на Fed Cup. ВІДЕО
|Марта Костюк у своїй дебютній грі за першу збірну України
Українська тенісистка Марта Костюк в Австралії здолала господарку корту, 26 ракетку світу, Дарью Гаврілову.
У першому матчі дня Людмила Кіченок поступилася 16-й ракетці світу Ешлі Барті 6:4, 1:6, 4:6.
Кубок Федерації
Друга Світова група
Канберра, Австралія
10 лютого
Австралія - Україна 1:1
Ешлі Барті – Людмила Кіченок 4:6, 6:1, 6:4
Дарья Гаврілова - Марта Костюк 6:7(3), 3:6
11 лютого
Ешлі Барті – Марта Костюк
Дарья Гаврілова — Людмила Кіченок
Барті/Дельаква – Н.Кіченок/Лопатецька
Нагадаємо, що Костюк показала, як проводить вихідні в Австралії.
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