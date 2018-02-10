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10.02.2018  09:55

15-річна Костюк принесла першу перемогу Україні на Fed Cup. ВІДЕО

Марта Костюк у своїй дебютній грі за першу збірну України

Українська тенісистка Марта Костюк в Австралії здолала господарку корту, 26 ракетку світу, Дарью Гаврілову.

У першому матчі дня Людмила Кіченок поступилася 16-й ракетці світу Ешлі Барті 6:4, 1:6, 4:6.

Кубок Федерації

Друга Світова група

Канберра, Австралія

10 лютого

Австралія - Україна 1:1

Ешлі Барті – Людмила Кіченок 4:6, 6:1, 6:4

Дарья Гаврілова - Марта Костюк 6:7(3), 3:6 

11 лютого

Ешлі Барті – Марта Костюк

Дарья Гаврілова — Людмила Кіченок

Барті/Дельаква – Н.Кіченок/Лопатецька

Нагадаємо, що Костюк показала, як проводить вихідні в Австралії.
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