107 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.02.2018 12:31
Світоліна перемогла Вондроушову і вийшла до третього кола турніру в Катарі
|Еліна Світоліна
Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжить свій шлях на турнірі WTA в Катарі.
У другому колі змагань українка перемогла чеську тенісистку Маркету Вондроушову.
Гра тривала трохи більше години.
Qatar Total Open
Турнір WTA Premier 5
Доха (Катар)
Призовий фонд 3,198,000, покриття - хард
Друге коло
14 лютого
Еліна Світоліна - Маркета Вондроушова 6:2, 6:4
Наступною суперницею Світоліної стане переможниця пари Радванська - Квітова.
Нагадаємо, що Світоліна зіграє за Україну в матчі проти Канади.
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