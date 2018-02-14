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14.02.2018  12:31

Світоліна перемогла Вондроушову і вийшла до третього кола турніру в Катарі

Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжить свій шлях на турнірі WTA в Катарі.

У другому колі змагань українка перемогла чеську тенісистку Маркету Вондроушову.

Гра тривала трохи більше години.

Qatar Total Open

Турнір WTA Premier 5

Доха (Катар)

Призовий фонд 3,198,000, покриття - хард

Друге коло

14 лютого

Еліна Світоліна - Маркета Вондроушова 6:2, 6:4

Наступною суперницею Світоліної стане переможниця пари Радванська - Квітова.

Нагадаємо, що Світоліна зіграє за Україну в матчі проти Канади.
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