221 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]14.02.2018 22:39
Впевнена перемога Світоліною у другому раунді Qatar Total Open. ВІДЕО
|Еліна Світоліна/скріншот
14 лютого українка Еліна Світоліна здобула перемогу над чешкою Маркетою Вондроушовою у другому раунді турніру WTA Premier 5 у Досі (Катар).
Третя ракетка світу обіграла спортсменку із Чехії у двох сетах - 6:2, 6:4.
У третьому раунді Світоліна зіграє із 21-м номером рейтингу WTA чешкою Петрою Квітовою.
Пропонуємо вашій увазі відеоогляд матчу Світоліної із Вондроушовою.
Також Світоліна прокоментувала майбутню зустріч із Квітовою.
Як відомо, у першому колі Qatar Total Open вилетіло дві представниці України - Леся Цуренко та Катерина Бондаренко, яка у напруженій боротьбі поступилася представниці Іспанії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій