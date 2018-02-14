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14.02.2018  22:39

Впевнена перемога Світоліною у другому раунді Qatar Total Open. ВІДЕО

 Еліна Світоліна/скріншот

14 лютого українка Еліна Світоліна здобула перемогу над чешкою Маркетою Вондроушовою у другому раунді турніру WTA Premier 5 у Досі (Катар).

Третя ракетка світу обіграла спортсменку із Чехії у двох сетах - 6:2, 6:4. 

У третьому раунді Світоліна зіграє із 21-м номером рейтингу WTA чешкою Петрою Квітовою.

Пропонуємо вашій увазі відеоогляд матчу Світоліної із Вондроушовою. 

Також Світоліна прокоментувала майбутню зустріч із Квітовою.

Як відомо, у першому колі Qatar Total Open вилетіло дві представниці України - Леся Цуренко та Катерина Бондаренко, яка у напруженій боротьбі поступилася представниці Іспанії.


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