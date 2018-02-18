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18.02.2018  12:57

Цуренко пробилася у фінал кваліфікації турніру в Дубаї

Леся Цуренко / btu.org.ua

Друга ракетка України Леся Цуренко дісталася фіналу кваліфікації престижного турніру в Дубаї.

На шляху до фіналу Цуренко обіграла представницю Туніса Онс Жабер 6:3, 6:3.

А за путівку до основної сітки турніру, який перед цим виграла Еліна Світоліна, Леся позмагається з Заріною Діяс із Казахстану.

Dubai Duty Free Tennis Championships

Турнір WTA Premier

Дубаї (ОАЕ)

Призовий фонд $2,623,485, покриття - хард

Кваліфікація, друге коло

18 лютого

Леся Цуренко (Україна) - Онс Жабер (Туніс) 6:3, 6:3

Нагадаємо, що напередодні українка вибила зі змагань китаянку Дуань Іньїн.
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