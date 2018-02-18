124 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.02.2018 12:57
Цуренко пробилася у фінал кваліфікації турніру в Дубаї
|Леся Цуренко / btu.org.ua
Друга ракетка України Леся Цуренко дісталася фіналу кваліфікації престижного турніру в Дубаї.
На шляху до фіналу Цуренко обіграла представницю Туніса Онс Жабер 6:3, 6:3.
А за путівку до основної сітки турніру, який перед цим виграла Еліна Світоліна, Леся позмагається з Заріною Діяс із Казахстану.
Dubai Duty Free Tennis Championships
Турнір WTA Premier
Дубаї (ОАЕ)
Призовий фонд $2,623,485, покриття - хард
Кваліфікація, друге коло
18 лютого
Леся Цуренко (Україна) - Онс Жабер (Туніс) 6:3, 6:3
Нагадаємо, що напередодні українка вибила зі змагань китаянку Дуань Іньїн.
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