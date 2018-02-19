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19.02.2018  12:37

Українка пробилася в основну сітку турніру WTA у Дубаї

 Леся Цуренко/womenstennisblog

Леся Цуренко виборола путівку в основну сітку турніру WTA Premier у Дубаї (ОАЕ). 

У вирішальному матчі кваліфікації вона впевнено переграла представницю Казахстану Заріну Діяс - 6:1, 6:2.  

Цікаво, що це перша перемога українки над цією тенісисткою - раніше Цуренко двічі поступалася Діяс.  

Поки що не відомо, з ким зіграє першому раунді турніру у Дубаї українка. Її суперниця визначиться після завершення кваліфікаційних матчів 19 лютого.

Dubai Duty Free Tennis Championships

Турнір WTA Premier

Дубаї (ОАЕ)

Призовий фонд $2,623,485, покриття - хард

Кваліфікація, третє коло

18 лютого

Леся Цуренко (Україна) - Заріна Діяс (Казахстан) - 6:1, 6:2. 

Раніше повідомлялося, що на турнірі у Дубаї виступатиме Еліна Світоліна, яка у минулому сезоні виграла змагання

Як відомо, у кваліфікації Dubai Duty Free Tennis Championships було заявлено три українки.
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