Стаховський не зумів пробитися в основну сітку турніру в Марселі

Сергій Стаховський

Сергій Стаховський не зумів пробитися до основної сітки турніру в Марселі, поступившись у фіналі кваліфікації словаку Норберту Гомбошу.

Матч тривав трохи більше години. У стартовій партії словак зробив один брейк, а в наступному сеті - три. Сергій взяв один гейм на подачі суперника.

Open 13 Provence

ATP World Tour 250

Марсель (Франція)

Призовий фонд €645,485, покриття - хард

Кваліфікація, фінал

19 лютого

Норберт Гомбош (Словаччина) - Сергій Стаховський (Україна) 6:4, 6:2.

Нагадаємо, що Леся Цуренко подолала кваліфікацію в Дубаї і зіграє в основному раунді турніру.