49 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.02.2018 21:59
Стаховський не зумів пробитися в основну сітку турніру в Марселі
|Сергій Стаховський
Сергій Стаховський не зумів пробитися до основної сітки турніру в Марселі, поступившись у фіналі кваліфікації словаку Норберту Гомбошу.
Матч тривав трохи більше години. У стартовій партії словак зробив один брейк, а в наступному сеті - три. Сергій взяв один гейм на подачі суперника.
Open 13 Provence
ATP World Tour 250
Марсель (Франція)
Призовий фонд €645,485, покриття - хард
Кваліфікація, фінал
19 лютого
Норберт Гомбош (Словаччина) - Сергій Стаховський (Україна) 6:4, 6:2.
Нагадаємо, що Леся Цуренко подолала кваліфікацію в Дубаї і зіграє в основному раунді турніру.
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