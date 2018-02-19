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19.02.2018  21:59

Стаховський не зумів пробитися в основну сітку турніру в Марселі

Сергій Стаховський

Сергій Стаховський не зумів пробитися до основної сітки турніру в Марселі, поступившись у фіналі кваліфікації словаку  Норберту Гомбошу.

Матч тривав трохи більше години. У стартовій партії словак зробив один брейк, а в наступному сеті - три. Сергій взяв один гейм на подачі суперника.

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Кваліфікація, фінал

19 лютого

Норберт Гомбош (Словаччина) - Сергій Стаховський (Україна) 6:4, 6:2.

Нагадаємо, що Леся Цуренко подолала кваліфікацію в Дубаї і зіграє в основному раунді турніру.
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