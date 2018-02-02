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02.02.2018  08:44

Костюк побореться за титул в австралійському Берні


Марта Костюк зіграє у фіналі турнріру в австралійському Берні.

В 1/2 фіналу українська тенісистка переграла австралійку Зої Хайвс, яка в рейтингу WTA займає 109 позицію.

Даний фінал буде для Костюк другим на турнірах ITF Pro Circuit.

У травні минулого року виграла турнір в угорському Дунакесі.

Як відомо, напередодні Костюк обіграла Ван Сюй.

Caterpillar Burnie International

ITF Womens Circuit

Жіночий турнір в Берні, Австралія

Призовий фонд $60,000

1/2 фіналу

Марта Костюк (Україна) - Зої Хайвс (Австралія) 4:6, 6:2, 6:2
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