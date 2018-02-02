484 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]02.02.2018 08:44
Костюк побореться за титул в австралійському Берні
Марта Костюк зіграє у фіналі турнріру в австралійському Берні.
В 1/2 фіналу українська тенісистка переграла австралійку Зої Хайвс, яка в рейтингу WTA займає 109 позицію.
Даний фінал буде для Костюк другим на турнірах ITF Pro Circuit.
У травні минулого року виграла турнір в угорському Дунакесі.
Як відомо, напередодні Костюк обіграла Ван Сюй.
Caterpillar Burnie International
ITF Womens Circuit
Жіночий турнір в Берні, Австралія
Призовий фонд $60,000
1/2 фіналу
Марта Костюк (Україна) - Зої Хайвс (Австралія) 4:6, 6:2, 6:2
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