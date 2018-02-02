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02.02.2018  09:49

Козлова зіграє у півфіналі турніру в Тайвані

Катерина Козлова

Українка Катерина Козлова вийшла у півфінал турніру у Тайвані.

У чвертьфіналі українка перемогла тенісистку з Казахстану Юлію Путінцеву.

Як відомо, в 1/8 фіналу Козлова у напруженій боротьбі здолала китаянку Дуань Іньїнь.

Taiwan Open

WTA International

Жіночий турнір у Тайбеї, Тайвань

Призовий фонд - $ 250,000

Чвертьфінал

Катерина Козлова (Україна) - Юлія Путінцева (Казахстан, 5) 7:5, 6:3

Нагадаємо, що у 2017 році у Тайбеї тріумфувала українка Еліна Світоліна.
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