215 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.02.2018 09:49
Козлова зіграє у півфіналі турніру в Тайвані
|Катерина Козлова
Українка Катерина Козлова вийшла у півфінал турніру у Тайвані.
У чвертьфіналі українка перемогла тенісистку з Казахстану Юлію Путінцеву.
Як відомо, в 1/8 фіналу Козлова у напруженій боротьбі здолала китаянку Дуань Іньїнь.
Taiwan Open
WTA International
Жіночий турнір у Тайбеї, Тайвань
Призовий фонд - $ 250,000
Чвертьфінал
Катерина Козлова (Україна) - Юлія Путінцева (Казахстан, 5) 7:5, 6:3
Нагадаємо, що у 2017 році у Тайбеї тріумфувала українка Еліна Світоліна.
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