301 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]02.02.2018 19:31
Стаховський програв супернику з четвертої сотні рейтингу ATP у стартовому матчі Кубку Девіса
|Сергій Стаховський / btu.org.ua
Збірна України 2-3 лютого зіграє матчі першого раунду першої групи Євро-Африканської зони Кубку Девіса проти Швеції.
У дебютному протистоянні українець Сергій Стаховський поступився шведу Мікаелю Імеру.
Матч відбувся в Дніпрі на кортах спорткомплексу Мегарон.
Кубок Девіса
Перша група Євро-Африканської зони
Перший раунд
Україна - Швеція
2 лютого
Сергій Стаховський - Мікаел Імер 6:7, 2:6
Артем Смирнов - Еліас Імер
Нагадаємо, що 3 лютого Стаховський зіграє з Еліасом Імером.
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