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02.02.2018  22:24

Україна програла другий матч шведам на Кубку Девіса

Артем Смірнов

Артем Смірнов поступився в другому матчі Кубку Девіса шведу Еліасу Імеру.

Нагадаємо, у дебютному протистоянні українець Сергій Стаховський поступився шведу Мікаелю Імеру.

Матчі відбулися в Дніпрі на кортах спорткомплексу Мегарон.

Кубок Девіса

Перша група Євро-Африканської зони

Перший раунд

Україна - Швеція

2 лютого

Сергій Стаховський - Мікаел Імер 6:7, 2:6

Артем Смирнов - Еліас Імер 2:6, 3:6

Зазначимо, що 3 лютого українці поміняються суперниками.
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