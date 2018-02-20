Стаховський все-таки зіграє на турнірі в Марселі

Сергій Стаховський

Українець Сергій Стаховський отримав статус лакі-лузера і вперше в сезоні виступить в основній сітці турніру АТР.

У фінальному раунді відбіркового турніру в Марселі Сергій Стаховський поступився словаку Норберту Гомбошу, однак після відмови від участі в турнірі росіянина Даніла Мєдвєдєва, отримав перепустку в основу як lucky loser.

У першому колі основної сітки українець зіграє з шостим сіяним Жілем Мюллером з Люксембургу, який займає 28-у сходинку в рейтингу АТР.

Тенісисти двічі зустрічалися один з одним (у 2012 і 2013 роках) і обидва матчі залишилися за Стаховським.

На даний момент другий номер українського тенісу займає 118-й рядок у світовій класифікації.

Раніше повідомлялося, що Стаховський яскраво відреагуав на золото Олімпіади українця Олександра Абраменка.