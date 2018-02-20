Стаховський все-таки зіграє на турнірі в Марселі
|Сергій Стаховський
Українець Сергій Стаховський отримав статус лакі-лузера і вперше в сезоні виступить в основній сітці турніру АТР.
У фінальному раунді відбіркового турніру в Марселі Сергій Стаховський поступився словаку Норберту Гомбошу, однак після відмови від участі в турнірі росіянина Даніла Мєдвєдєва, отримав перепустку в основу як lucky loser.
У першому колі основної сітки українець зіграє з шостим сіяним Жілем Мюллером з Люксембургу, який займає 28-у сходинку в рейтингу АТР.
Тенісисти двічі зустрічалися один з одним (у 2012 і 2013 роках) і обидва матчі залишилися за Стаховським.
На даний момент другий номер українського тенісу займає 118-й рядок у світовій класифікації.
Раніше повідомлялося, що Стаховський яскраво відреагуав на золото Олімпіади українця Олександра Абраменка.
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