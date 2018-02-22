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22.02.2018  11:57

Відео онлайн-трансляція 1/4 фіналу турніру в Дубаї Світоліна - Осака

Еліна Світоліна

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна в 1/4 фіналу Dubai Duty Free Tennis Championships зустрічається з японкою Наомі Осакою, яка посідає 48-ме місце в рейтингу WTA.

Початок гри орієнтовно о 12:00 за київським часом.

До вашої уваги пряма трансляція поєдинку.

Нагадаємо, що в попередньому колі українка з труднощами здолала китаянку Ван Цянь (6:1, 5:7, 6:2)
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