427 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.02.2018 11:57
Відео онлайн-трансляція 1/4 фіналу турніру в Дубаї Світоліна - Осака
|Еліна Світоліна
Четверта ракетка світу Еліна Світоліна в 1/4 фіналу Dubai Duty Free Tennis Championships зустрічається з японкою Наомі Осакою, яка посідає 48-ме місце в рейтингу WTA.
Початок гри орієнтовно о 12:00 за київським часом.
До вашої уваги пряма трансляція поєдинку.
Нагадаємо, що в попередньому колі українка з труднощами здолала китаянку Ван Цянь (6:1, 5:7, 6:2)
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