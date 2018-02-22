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22.02.2018  21:40

Визначився суперник Світоліної в 1/2 фіналу турніру в Дубаї

 Еліна Світоліна (праворуч) вже обігрувала Ангелік Кербер у Дубаї

В 1/2 фіналу турніру у Дубаї українка Еліна Світоліна зустрінеться із німкенею Ангелік Кербер. 

Німецька тенісистка в 1/4 фіналу здолала Каролін Плішкову 6:4, 6:3. 

Світоліна та Кербер зустрічалися 11 разів, українка перемагала у шести матчах. Цікаво, що рік тому у півфіналі Дубаї Світоліна здолала саме німкеню - 6:3, 7:6 (3).  

В іншому півфінальному матчі зіграють росіянка Дарья Касаткіна та іспанка Габріньє Мугуруса. 

Нагадаємо, у чвертьфіналі Світоліна переграла японку Наомі Осаку.


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