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22.02.2018  22:33

Костюк: Я пишаюсь Україною, для мене велика гордість та честь представляти її

 Марта Костюк/Tennis Australia

Україну мало знають у світі, але представляти її на міжнародному рівні - велика честь.

Таку заяву зробила 15-річна українська тенісистка Марта Костюк.

"Я дуже люблю виступати під нашим прапором, люблю представляти Україну в світі. Я пишаюся своєю країною, вона значить для мене дуже багато, але для багатьох вона ще достатньо не відома, тому мені особливо подобається її відкривати і представляти. Це велика гордість і честь для мене", - цитує Костюк Укрінформ.

Нагадаємо, у лютому Костюк дебютувала за збірну України у Кубку Федерації


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