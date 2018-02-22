Костюк: Я пишаюсь Україною, для мене велика гордість та честь представляти її

Марта Костюк/Tennis Australia

Україну мало знають у світі, але представляти її на міжнародному рівні - велика честь.

Таку заяву зробила 15-річна українська тенісистка Марта Костюк.

"Я дуже люблю виступати під нашим прапором, люблю представляти Україну в світі. Я пишаюся своєю країною, вона значить для мене дуже багато, але для багатьох вона ще достатньо не відома, тому мені особливо подобається її відкривати і представляти. Це велика гордість і честь для мене", - цитує Костюк Укрінформ.

Нагадаємо, у лютому Костюк дебютувала за збірну України у Кубку Федерації.