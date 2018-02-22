277 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.02.2018 22:33
Костюк: Я пишаюсь Україною, для мене велика гордість та честь представляти її
|Марта Костюк/Tennis Australia
Україну мало знають у світі, але представляти її на міжнародному рівні - велика честь.
Таку заяву зробила 15-річна українська тенісистка Марта Костюк.
"Я дуже люблю виступати під нашим прапором, люблю представляти Україну в світі. Я пишаюся своєю країною, вона значить для мене дуже багато, але для багатьох вона ще достатньо не відома, тому мені особливо подобається її відкривати і представляти. Це велика гордість і честь для мене", - цитує Костюк Укрінформ.
Нагадаємо, у лютому Костюк дебютувала за збірну України у Кубку Федерації.
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