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23.02.2018  13:24

Перша ракетка України продовжує відновлюватися після травми

 Олександр Долгополов/Instagram

Українець Олександр Долгополов пропустить черговий турнір ATP туру через травму кисті. 

Долго, який є першою ракеткою України у чоловічому рейтингу, після Australian Open не провів ще жодного матчу. 

Через проблеми із рукою він був змушений пропустити турніри в Еквадорі та Аргентині, а також матч Кубку Девіса проти Швеції. 

Що стосується турніру в Акапулько (Мексика), то там Долгополов тричі доходив до півфіналу. 

Нагадаємо, Долгополов опустився у рейтингу АТР одразу на 9 позицій.

Раніше також повідомлялося, що Долгополов заявився на супертурнір у Майамі, який пройде з 19 березня по 2 квітня.






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