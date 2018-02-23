215 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.02.2018 13:24
Перша ракетка України продовжує відновлюватися після травми
|Олександр Долгополов/Instagram
Українець Олександр Долгополов пропустить черговий турнір ATP туру через травму кисті.
Долго, який є першою ракеткою України у чоловічому рейтингу, після Australian Open не провів ще жодного матчу.
Через проблеми із рукою він був змушений пропустити турніри в Еквадорі та Аргентині, а також матч Кубку Девіса проти Швеції.
Що стосується турніру в Акапулько (Мексика), то там Долгополов тричі доходив до півфіналу.
Нагадаємо, Долгополов опустився у рейтингу АТР одразу на 9 позицій.
Раніше також повідомлялося, що Долгополов заявився на супертурнір у Майамі, який пройде з 19 березня по 2 квітня.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій