Перша ракетка України продовжує відновлюватися після травми

Олександр Долгополов/Instagram

Українець Олександр Долгополов пропустить черговий турнір ATP туру через травму кисті.

Долго, який є першою ракеткою України у чоловічому рейтингу, після Australian Open не провів ще жодного матчу.

Через проблеми із рукою він був змушений пропустити турніри в Еквадорі та Аргентині, а також матч Кубку Девіса проти Швеції.

Що стосується турніру в Акапулько (Мексика), то там Долгополов тричі доходив до півфіналу.

Нагадаємо, Долгополов опустився у рейтингу АТР одразу на 9 позицій.

Раніше також повідомлялося, що Долгополов заявився на супертурнір у Майамі, який пройде з 19 березня по 2 квітня.