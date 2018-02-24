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24.02.2018  12:59

Світоліна проти росіянки у фіналі Дубаї: статистика зустрічей, прогноз букмекерів

 

Українка Еліна Світоліна 24 лютого зіграє у фіналі великого турніру WTA проти росіянки Дар'ї Касаткіної.

До цього Світоліна двічі зустрічалася із представницею Росії і здобувала перемоги у цих матчах: так, у 2016 році українка вибила Касаткіну у першому колі турніру в Нью-Гейвені, а у 2017-му - на старті Canadian Masters у Торонто. 

Букмекери вважають 23-річну тенісистку фавориткою фінального протистояння: так, на її перемогу можна поставити із показником 1,40. Звитяга росіянки оцінюється коефіцієнтом 3,50. 

Матч розпочнеться о 17:00.

Додамо, що 19-річна Касаткіна завдяки вдалому виступу у Дубаї увійде у топ-20 світового рейтингу. 

Нагадаємо, в 1/2 фіналу вона переграла іспанку Гарбіньє Мугурусу.

Раніше у мережу потрапив відеоогляд півфінального матчу Світоліної проти Ангелік Кербер з Німеччини


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