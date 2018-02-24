Як Світоліна свій другий титул в сезоні здобувала. ВІДЕО

Еліна Світоліна після тріумфальної перемоги в Дубаї

Українка Еліна Світоліна здобула свій другий титул в сезоні.

На турнірі WTA Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships перша ракетка України в фіналі впевнено розібралася з росіянкою Дарією Касаткіною у двох сетах (6:4, 6:0).

До вашої уваги відеоогляд українського тріумфу в ОАЕ.

Нагадаємо, що на початку року українка виграла турнір WTA Premier Brisbane International.