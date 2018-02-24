359 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.02.2018 21:54
Як Світоліна свій другий титул в сезоні здобувала. ВІДЕО
|Еліна Світоліна після тріумфальної перемоги в Дубаї
Українка Еліна Світоліна здобула свій другий титул в сезоні.
На турнірі WTA Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships перша ракетка України в фіналі впевнено розібралася з росіянкою Дарією Касаткіною у двох сетах (6:4, 6:0).
До вашої уваги відеоогляд українського тріумфу в ОАЕ.
Нагадаємо, що на початку року українка виграла турнір WTA Premier Brisbane International.
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