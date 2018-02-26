Світоліна залишилась четвертою в оновленому рейтингу WTA

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна займає четверту сходинку в оновленому рейтингу WTA.

Як відомо, напередрдні Світоліна здобула перемогу на турнірі в Дубаї.

Рейтинг WTA

Станом на 26 лютого

1 (2). Сімона Халеп (Румунія) – 7965

2 (1). Каролін Возняцкі (Данія) – 7525

3 (3). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 6175

4 (4). Еліна Світоліна (Україна) – 5480

5 (5). Кароліна Плішкова (Чехія) – 5080

6 (6). Єлєна Остапенко (Латвія) – 5000

7 (7). Каролін Гарсія (Франція) – 4625

8 (8). Вінус Вільямс (США) – 4277

9 (10). Петра Квітова (Чехія) - 3086

10 (9). Анжеліка Кербер (Німеччина) – 3055

...

40 (42). Леся Цуренко (Україна) – 1260

62 (62). Катерина Козлова (Україна) – 922

84 (78). Катерина Бондаренко (Україна) – 743

160 (160). Ангеліна Калініна (Україна) – 366

166 (167). Даяна Ястремська (Україна) – 350

185 (187). Марта Костюк (Україна) - 308