Світоліна залишилась четвертою в оновленому рейтингу WTA
|Еліна Світоліна
Еліна Світоліна займає четверту сходинку в оновленому рейтингу WTA.
Як відомо, напередрдні Світоліна здобула перемогу на турнірі в Дубаї.
Рейтинг WTA
Станом на 26 лютого
1 (2). Сімона Халеп (Румунія) – 7965
2 (1). Каролін Возняцкі (Данія) – 7525
3 (3). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 6175
4 (4). Еліна Світоліна (Україна) – 5480
5 (5). Кароліна Плішкова (Чехія) – 5080
6 (6). Єлєна Остапенко (Латвія) – 5000
7 (7). Каролін Гарсія (Франція) – 4625
8 (8). Вінус Вільямс (США) – 4277
9 (10). Петра Квітова (Чехія) - 3086
10 (9). Анжеліка Кербер (Німеччина) – 3055
...
40 (42). Леся Цуренко (Україна) – 1260
62 (62). Катерина Козлова (Україна) – 922
84 (78). Катерина Бондаренко (Україна) – 743
160 (160). Ангеліна Калініна (Україна) – 366
166 (167). Даяна Ястремська (Україна) – 350
185 (187). Марта Костюк (Україна) - 308
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