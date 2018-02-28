167 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.02.2018 22:58
Бондаренко вийшла у чвертьфінал турніру в Індіан-Веллсі
Українка Катерина Бондаренко у матчі другого кола турніру в Індіан-Веллсі обіграла Рішель Гогенкамп із Нідерландів 6:3, 6:0 та вийшла у чвертьфінал.
У наступному поєдинку на турнірі Бондаренко зустрінеться із Яніною Вікмайєр з Бельгії.
Раніше суперниці тричі обмінялися перемогами у шести очних зустрічах. В останнє Вікмайєр впевнено перемогла Бондаренко у першому колі Вімблдона.
Нагадаємо, у першому колі змагань в Індіан-Веллсі Бондаренко обіграла росіянку.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій