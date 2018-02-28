Бондаренко вийшла у чвертьфінал турніру в Індіан-Веллсі

Українка Катерина Бондаренко у матчі другого кола турніру в Індіан-Веллсі обіграла Рішель Гогенкамп із Нідерландів 6:3, 6:0 та вийшла у чвертьфінал.

У наступному поєдинку на турнірі Бондаренко зустрінеться із Яніною Вікмайєр з Бельгії.

Раніше суперниці тричі обмінялися перемогами у шести очних зустрічах. В останнє Вікмайєр впевнено перемогла Бондаренко у першому колі Вімблдона.

Нагадаємо, у першому колі змагань в Індіан-Веллсі Бондаренко обіграла росіянку.