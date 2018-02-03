Це шок, виправдань немає: у збірній Україні відреагували на хід матчу проти Швеції у Кубку Девіса
Хід матчу Кубку Девіса Україна - Швеція, який 2 лютого розпочався у Дніпрі, виявився несподіваним та шокуючим для української команди.
Про це після другого поєдинку, в якому Артем Смирнов без шансів поступився Еліасу Імеру, розповів капітан синьо-жовтих Андрій Медведєв.
"Звісно, це шок, важка поразка на сьогодні. Але це наша професія, без цих поразок не буває і перемог. У нас немає виправдань. Буває так, що суперники зіграли краще", - заявив Медведєв.
Нагадаємо, що у першому матчі протистояння Сергій Стаховський несподівано програв супернику із четвертої сотні рейтингу АТР.
Додамо, що 3 лютого відбудеться три поєдинки, українцям для перемоги у матчі треба вигравати усі.
Раніше Андрій Медведєв розповів, чому у матчі не візьме участь третій номер збірної Ілля Марченко.
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
|
17.01.2018
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua