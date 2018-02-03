Це шок, виправдань немає: у збірній Україні відреагували на хід матчу проти Швеції у Кубку Девіса

Хід матчу Кубку Девіса Україна - Швеція, який 2 лютого розпочався у Дніпрі, виявився несподіваним та шокуючим для української команди.

Про це після другого поєдинку, в якому Артем Смирнов без шансів поступився Еліасу Імеру, розповів капітан синьо-жовтих Андрій Медведєв.

"Звісно, це шок, важка поразка на сьогодні. Але це наша професія, без цих поразок не буває і перемог. У нас немає виправдань. Буває так, що суперники зіграли краще", - заявив Медведєв.

Нагадаємо, що у першому матчі протистояння Сергій Стаховський несподівано програв супернику із четвертої сотні рейтингу АТР.

Додамо, що 3 лютого відбудеться три поєдинки, українцям для перемоги у матчі треба вигравати усі.

Раніше Андрій Медведєв розповів, чому у матчі не візьме участь третій номер збірної Ілля Марченко.