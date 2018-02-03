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03.02.2018  09:19

Марта Костюк здобула другий дорослий титул в кар'єрі. ФОТО. ВІДЕО


15-річна українська тенісистка Марта Костюк перемогла в фіналі Caterpillar Burnie International швейцарку Вікторію Голубич - 6:4, 6:3.

В першому сеті, який тривав 29 хвилин, Марта зробила два брейки, на що суперниця відповіла лише одним.

Схожа ситуація сталася і в другому сеті. На два брейки швейцарки, Марта відповіла трьома.

Слід додати, що Голубич була першою сіяною на турнірі.

За перемогу на турнірі Марта отримає 80 рейтингових очок, що дозволить їй увірватися до топ-200 світового рейтингу.

Марта Костюк

З понеділка 5 лютого, орієнтовно, Марта посідатиме 180 місце в рейтингу WTA. Киянка стане наймолодшою представницею у топ-200 рейтингу.

Caterpillar Burnie International

ITF Womens Circuit

Берні, Австралія

Призовий фонд $60,000

Фінал

Марта Костюк (Україна) - Вікторія Голубич (Швейаірія) 6:4, 6:3

Нагадаємо, що перший дорослий турнір Марта виграла навесні 2017 році в угорському Дунакесі.
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