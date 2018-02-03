229 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.02.2018 10:50
Козлова перемогла колишню фіналістку Вімблдона та вийшла до вирішального матчу в Тайпеї. ВІДЕО
|Катерина Козлова
Катерина Козлова в двох сетах перемогла німкеню Сабіне Лісіцкі 7:5, 6:4 та вийшла в фінал предствницького турніру в Тайпеї.
Нагадаємо, що свого часу Сабіне була 12-ю ракеткою світу та грала в фіналі Вімблдону.
Суперницею спортсменки з Миколаєва стане переможниця пари Ван - Бабош.
Це буде перший фінал для українки на турнірах WTA.
Kateryna Kozlova outlasts Lisicki, 7-5, 6-4!— WTA (@WTA) 3 лютого 2018 р.
Into 1st WTA Final at @wta_taipei_open! pic.twitter.com/2Su0AKlxAl
Слід нагадати, що у 2017 році у Тайбеї тріумфувала українка Еліна Світоліна.
Читай також
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
|
17.01.2018
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua