Козлова перемогла колишню фіналістку Вімблдона та вийшла до вирішального матчу в Тайпеї. ВІДЕО

Катерина Козлова

Катерина Козлова в двох сетах перемогла німкеню Сабіне Лісіцкі 7:5, 6:4 та вийшла в фінал предствницького турніру в Тайпеї.

Нагадаємо, що свого часу Сабіне була 12-ю ракеткою світу та грала в фіналі Вімблдону.

Суперницею спортсменки з Миколаєва стане переможниця пари Ван - Бабош.

Це буде перший фінал для українки на турнірах WTA.

Kateryna Kozlova outlasts Lisicki, 7-5, 6-4!



Into 1st WTA Final at @wta_taipei_open! pic.twitter.com/2Su0AKlxAl — WTA (@WTA) 3 лютого 2018 р.

Слід нагадати, що у 2017 році у Тайбеї тріумфувала українка Еліна Світоліна.