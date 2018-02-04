Українка не змогла повторити досягнення Світоліної у Тайвані. ВІДЕО

Тімеа Бабош та Катерина Козлова/btu.org.ua

23-річна Катерина Козлова програла у фіналі турніру WTA у Тайбеї угорці Тімеї Бабош 5:7, 1:6.

Таким чином, українка не спромоглася взяти свій перший титул у кар'єрі та повторити успіх Еліни Світоліної, яка стала чемпіонкою WTA Taiwan Open у 2017 році.

Зазначимо, що Козлова вперше грала у фіналі змагань такого рівня.

Незважаючи на поразку, їй вдасться встановити рекорд у рейтингу WTA: у новій версії табелі про ранги тенісистка з Миколаєва буде 65-ю, тоді як її попередній особистий рекорд було зафіксовано у вересні 2017 року - тоді вона була 71-ю у світі.

Як повідомлялося раніше, Еліна Світоліна вирішила пропустити турнір у Тайпеї в 2018 році.

Також нагадаємо, що Тімеа Бабош у чемпіонкою Australian Open у парному розряді разом із Кристиною Младенович із Франції.