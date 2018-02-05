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05.02.2018  08:47

Стало відомо, яке місце займають українці у рейтингу ATP

 

У оновленому рейтингу ATP перша ракетка України Олександр Долгополов зберіг свої позиції.

Як і тиждень тому після фінішу Australian Open Долго займає 34-й рядок.

Сергій Стаховський, який брав участь у матчі Кубку Девіса проти Швеції, опустився на 116-й рядок, втративши 3 позиції.

У топ-10 не відбулося ніяких змін - Рафаель Надаль розмістився на першому місці, Роджер Федерер - другий, а Марін Чилич - третій.

Рейтинг ATP

5 лютого

1 (1). Рафель Надаль (Іспанія) - 9760
2 (2). Роджер Федерер (Швейцарія) - 9605
3 (3). Марін Чилич (Хорватія) - 4960
4 (4). Григор Дімітров (Болгарія) - 4630
5 (5). Алєксандр Звєрєв (Німеччина) - 4610
6 (6). Домінік Тім (Австрія) - 4060
7 (7). Давід Гоффен (Бельгія) - 3460
8 (8). Джек Сок (США) - 2880
9 (9). Хуан-Мартін дель Потро (Аргентина) - 2815
10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Іспанія) - 2705

...34 (34). Олександр Долгополов - 1341

....116 (113). Сергій Стаховський - 498...

Раніше стало відомо, що завдяки перемозі на турнірі в Австралії 15-річна українка Марта Костюк увійде до топ-200 рейтингу WTA.


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