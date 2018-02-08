298 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.02.2018 08:30
Федерер на наступному тижні може стати першою ракеткою світу
|Роджер Федерер )ліворуч) та Рафаель Надаль
Переможець Australian Open 2018 Роджер Федерер вже на наступному тижні може обійти Рафаеля Надаля і очолити рейтинг ATP.
Швейцарець взяв wild card на турнір категорії 500 в Роттердамі, який пройде наступного тижня. Федерер зможе обійти Надаля, якщо дійде до півфіналу змагань.
Додамо, що іспанець випереджає Роджера на 155 очок в рейтингу кращих тенісистів планети.
До слова, турнір в Нідерландах стане для Федерера дев'ятим в кар'єри. У 2005 році швейцарець в фіналі обіграв свого нинішнього тренера Івана Любичича, а в 2012 в вирішальному матчі здолав Хуана Мартіна дель Потро.
Нагадаємо, що Олександр Долгополов пропустить найближчі турніри через травму.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій