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08.02.2018  08:30

Федерер на наступному тижні може стати першою ракеткою світу

Роджер Федерер )ліворуч) та Рафаель Надаль

Переможець Australian Open 2018 Роджер Федерер вже на наступному тижні може обійти Рафаеля Надаля і очолити рейтинг ATP.

Швейцарець взяв wild card на турнір категорії 500 в Роттердамі, який пройде наступного тижня. Федерер зможе обійти Надаля, якщо дійде до півфіналу змагань.

Додамо, що іспанець випереджає Роджера на 155 очок в рейтингу кращих тенісистів планети.

До слова, турнір в Нідерландах стане для Федерера дев'ятим в кар'єри. У 2005 році швейцарець в фіналі обіграв свого нинішнього тренера Івана Любичича, а в 2012 в вирішальному матчі здолав Хуана Мартіна дель Потро.

Нагадаємо, що Олександр Долгополов пропустить найближчі турніри через травму.


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