Відео онлайн-трансляція матчу Світоліна - Бартель

Еліна Світоліна

10-го березня на турнірі в Індіан-Веллсі українка Еліна Світоліна зіграє поєдинок другого кола.

Її суперницею стане представниця Німеччини Мона Бартель.

Початок зустрічі - 21:00. Подивитися гру можна у нас на сайті:

Раніше повідомлялося, що у першому колі турніру в Індіан-Веллсі програла українка Леся Цуренко.