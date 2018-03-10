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10.03.2018  21:30

Відео онлайн-трансляція матчу Світоліна - Бартель

Еліна Світоліна

10-го березня на турнірі в Індіан-Веллсі українка Еліна Світоліна зіграє поєдинок другого кола.

Її суперницею стане представниця Німеччини Мона Бартель.

Початок зустрічі - 21:00. Подивитися гру можна у нас на сайті:

Раніше повідомлялося, що у першому колі турніру в Індіан-Веллсі програла українка Леся Цуренко.





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