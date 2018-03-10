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329 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.03.2018 22:55
Світоліна вийшла до третього кола на турнірі в США
|Еліна Світоліна
Еліна Світоліна вийшла в третє коло на турнірі в Індіан-Веллсі.
В матчі другого раунду українка перемогла німкеню Мону Бартель.
Як відомо, напередодні повідомлялося, що у першому колі турніру в Індіан-Веллсі програла українка Леся Цуренко.
Premier Mandatory
BNP Paribas Ope
Жінчоий тенісний турнір в Індіан-Веллсі, США
Призовий фонд - $ 8,648,508
Другий раунд
10 березня
Еліна Світоліна (Україна) - Мона Бартель (Німеччина) 6:4, 6:3
.@ElinaSvitolina books her place in the @BNPPARIBASOPEN third round!— WTA (@WTA) 10 березня 2018 р.
Defeats Barthel 6-4, 6-3! pic.twitter.com/hNkW6ItG5O
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