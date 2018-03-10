Світоліна вийшла до третього кола на турнірі в США

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна вийшла в третє коло на турнірі в Індіан-Веллсі.

В матчі другого раунду українка перемогла німкеню Мону Бартель.

Як відомо, напередодні повідомлялося, що у першому колі турніру в Індіан-Веллсі програла українка Леся Цуренко.

Premier Mandatory

BNP Paribas Ope

Жінчоий тенісний турнір в Індіан-Веллсі, США

Призовий фонд - $ 8,648,508

Другий раунд

10 березня

Еліна Світоліна (Україна) - Мона Бартель (Німеччина) 6:4, 6:3