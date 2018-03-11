Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Теніс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
260 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
11.03.2018  12:22

300-та перемога Світоліної у кар'єрі: відео найкращих ударів українки у матчі на Індіан-Веллсі

 Еліна Світоліна

10 березня Еліна Світоліна вийшла у третє коло великого турніру в Індіан-Веллсі (США), здобувши 300-ту перемогу у кар'єрі.

Для того, щоб досягти такого показника у професіональній кар'єрі, Світоліна з 2009 року провели 456 матчів. 

Матч проти німкені Мони Бартель проходив під диктовку українки і завершився перемогою у двох сетах - 6:4, 6:3. 

Пропонуємо вашій увазі відеоогляд найкращих переможних ударів Світоліної в історичному поєдинку. 

Зазначимо, що в 1/8 фіналу Світоліна зустрінеться із іспанкою Карлою Суарес-Наварро. 

Раніше в інтерв'ю перед стартом турніру Світоліна сказала, що має намір прагнути доходити до півфіналу турнірів Grand Slam.





Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
13:59
Бокс. Ломаченко підтвердив ім'я наступного суперника
13:44
Теніс. Світоліна після здобуття 300-ї перемоги згадала про свій один із найперших матчів у WTA-турі
13:24
Біатлон. Журавок завоювала бронзу у спринті на етапі Кубку IBU
12:59
Теніс. Стало відомо, де зіграє Костюк після поразки у фіналі Zhuhai Open
12:41
Футбол. Форвард Динамо відновився після травми і може вийти на поле у матчі з Вересом
12:22
Теніс. 300-та перемога Світоліної у кар'єрі: відео найкращих ударів українки у матчі на Індіан-Веллсі
11:59
Біатлон. Визначився склад збірної України на жіночу гонку із мас-стартом у Контіолахті
11:45
Футбол. Стало відомо про досягнення у кар'єрі зірки Барселони
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
17.01.2018

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
Еліна Світоліна: український прорив
Світоліна: В Україні тенісистові піднятися складніше, ніж в Англії чи Франції
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!