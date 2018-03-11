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260 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.03.2018 12:22
300-та перемога Світоліної у кар'єрі: відео найкращих ударів українки у матчі на Індіан-Веллсі
|Еліна Світоліна
10 березня Еліна Світоліна вийшла у третє коло великого турніру в Індіан-Веллсі (США), здобувши 300-ту перемогу у кар'єрі.
Для того, щоб досягти такого показника у професіональній кар'єрі, Світоліна з 2009 року провели 456 матчів.
Матч проти німкені Мони Бартель проходив під диктовку українки і завершився перемогою у двох сетах - 6:4, 6:3.
Пропонуємо вашій увазі відеоогляд найкращих переможних ударів Світоліної в історичному поєдинку.
Зазначимо, що в 1/8 фіналу Світоліна зустрінеться із іспанкою Карлою Суарес-Наварро.
Раніше в інтерв'ю перед стартом турніру Світоліна сказала, що має намір прагнути доходити до півфіналу турнірів Grand Slam.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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