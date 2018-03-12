У Світоліної може виникнути конфлікт із тренером через матч збірної України

Українка Еліна Світоліна хоче зіграти за збірну України у матчі Кубку Федерації проти Канади 21-22 квітня, проти це йде всупереч її підготовки до грунтового сезону.

Про це Світоліна розповіла в інтерв'ю.

"Я все ще вирішую, чи буду я грати в плей-офф Кубка Федерації проти Канади. Мій тренер не хоче, щоб я їхала. Сподіваюся, мені не доведеться лаятися з ним через це, тому що я хочу грати за свою країну і для мене завжди було великим задоволенням представляти Україну на такому турнірі, де завжди приголомшлива атмосфера", - розповіла Світоліна.

"На жаль, в цьому році проблема в тому, що матч з Канадою проходить під час грунтового сезону в Європі. У мене завжди були відмінні результати на грунті, і в цьому році я хочу провести важливу підготовку до цієї частини сезону і бути готовою на 100%. Нам потрібно буде обговорити це в будь-якому випадку, тому що для мене це дуже важливо, і, на жаль, цей вікенд в Кубку Федерації може зруйнувати мою підготовку. Подивимося, на щастя, у мене ще є час, щоб прийняти рішення", - цитує українку btu.org.ua.

Нагадаємо, що матч плей-офф Кубка Федерації проти України за право залишитися у Другій Світовій групі відбудеться в Монреалі.

к відомо, нещодавно Україна в запеклій боротьбі поступилася Австралії у Кубку Федерації. Світоліна не брала участь у цій грі.