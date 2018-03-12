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275 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.03.2018 10:42
Визначився суперник Костюк на старті турніру в Шеньчжені
|Марта Костюк
У першому колі турніру ITF Women's Circuit у китайському Шеньчжені (призовий фонд - 60 тисяч доларів США) українка Марта Костюк зіграє із сербкою Іваною Йорович.
20-річна Йорович займає 286-е місце у рейтингу WTA. У минулому році вона перемагала Костюк на турнірі в Угорщині 1:6, 6:4, 6:3.
Зазначимо, що матч Костюк - Йорович відбудеться зранку 13 березня.
Нагадаємо, на минулому тижні Костюк дійшла до фіналу турніру у Чжухаї, де програла екс-українці Марині Заневській.
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