Світоліна у захваті від гри молодих українок
|Еліна Світоліна та Марта Костюк зустрічалися на Australian Open
Своїми виступами та перемогами Еліна Світоліна буде надихати на успіхи молоде покоління українських тенісисток.
Про це Світоліна розповіла в інтерв'ю.
"Якщо говорити про наших юних тенісисток Марту Костюк, Даяну Ястремську, Катаріну Завацьку, то їхні справи вже йдуть чудово", - вважає Світоліна.
"Я знаю наскільки важко це може бути для українського спортсмена дійти до вершини. Але у них і так все дуже добре, у кожної вже є своя власна команда. Єдине, що я можу зробити зі свого боку, це надихати їх своїм ставленням до гри і, можливо, вони побачать, як я граю, і почнуть вірити, що вони можуть досягти чогось значимого в своїй кар'єрі і будуть прагнути підніматися все вище і вище", - цитує першу ракетку України btu.org.ua.
Нагадаємо, напередодні 18-річна Завацька здобула титул у Франції.
А 15-річна Марта Костюк програла у фіналу 60-тисячника у Чжухаї.
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