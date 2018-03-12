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12.03.2018  15:25

Світоліна у захваті від гри молодих українок

 Еліна Світоліна та Марта Костюк зустрічалися на Australian Open

Своїми виступами та перемогами Еліна Світоліна буде надихати на успіхи молоде покоління українських тенісисток.

Про це Світоліна розповіла в інтерв'ю.

"Якщо говорити про наших юних тенісисток Марту Костюк, Даяну Ястремську, Катаріну Завацьку, то їхні справи вже йдуть чудово", - вважає Світоліна. 

"Я знаю наскільки важко це може бути для українського спортсмена дійти до вершини. Але у них і так все дуже добре, у кожної вже є своя власна команда. Єдине, що я можу зробити зі свого боку, це надихати їх своїм ставленням до гри і, можливо, вони побачать, як я граю, і почнуть вірити, що вони можуть досягти чогось значимого в своїй кар'єрі і будуть прагнути підніматися все вище і вище", - цитує першу ракетку України btu.org.ua.

Нагадаємо, напередодні 18-річна Завацька здобула титул у Франції

А 15-річна Марта Костюк програла у фіналу 60-тисячника у Чжухаї.





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