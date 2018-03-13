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584 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.03.2018 11:55
Костюк вирвала перемогу в першому колі змагань у Шеньчжені
|Марта Костюк
15-річна Марта Костюк здобула першу перемогу на турнірі у китайському Шеньчжені.
Українка у трьох сетах перемогла сербку Івану Йорович. Матч тривав 2 години і 20 хвилин.
Нагадаємо, що Світоліна вилетіла в третьому колі турніру в Індіан-Веллсі.
ITF Women's Circuit
Шеньчжень, Китай
Призовий фонд - $60,000
Покриття - хард
Перше коло
13 березня
Марта Костюк (Україна) - Івана Йорович (Сербія) 0:6, 7:5, 6:4
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