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13.03.2018  11:55

Костюк вирвала перемогу в першому колі змагань у Шеньчжені

Марта Костюк

15-річна Марта Костюк здобула першу перемогу на турнірі у китайському Шеньчжені.

Українка у трьох сетах перемогла сербку Івану Йорович. Матч тривав 2 години і 20 хвилин.

Нагадаємо, що Світоліна вилетіла в третьому колі турніру в Індіан-Веллсі.

ITF Women's Circuit

Шеньчжень, Китай

Призовий фонд - $60,000

Покриття - хард

Перше коло

13 березня

Марта Костюк (Україна) - Івана Йорович (Сербія) 0:6, 7:5, 6:4





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