Костюк пробилася в чвертьфінал на турнірі в Китаї

Марта Костюк

Українська тенісистка Марта Костюк виграла свій другий матч на турнірі ITF в Шеньчжені.

Як відомо, в першому колі українка обіграла Івану Йорович з Сербії.

ITF Women's Circuit

Шеньчжень, Китай

Призовий фонд - $60,000

Покриття - хард

Друге коло

14 березня

Марта Костюк (Україна) — Сюнь Фаньїн (Китай) — 6:2, 1:6, 6:4