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424 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.03.2018 09:59
Костюк пробилася в чвертьфінал на турнірі в Китаї
|Марта Костюк
Українська тенісистка Марта Костюк виграла свій другий матч на турнірі ITF в Шеньчжені.
Як відомо, в першому колі українка обіграла Івану Йорович з Сербії.
ITF Women's Circuit
Шеньчжень, Китай
Призовий фонд - $60,000
Покриття - хард
Друге коло
14 березня
Марта Костюк (Україна) — Сюнь Фаньїн (Китай) — 6:2, 1:6, 6:4
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