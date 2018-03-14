Визначилася суперниця Костюк по чвертьфіналу турніру у Шеньчжені

Луксіка Кумхум

У матчі 1/4 фіналу турніру ITF у китайському Шеньчжені українка Марта Костюк зіграє із Луксікою Кумхум з Таїланду.

На стадії другого кола змагань тайська тенісистка здолала італійку Джасмін Паоліні 6:4, 6:2.

У свою чергу Костюк у трьохсетовому матчі перемогла китаянку Сюнь Фаньїн 6:2, 1:6, 6:4.

Зазначимо, Костюк ще жодного разу не грала проти 24-річної тайки.

Нагадаємо, у першому колі турніру Костюк ледь не поступилася Івані Йорович із Сербії.