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14.03.2018  18:59

Визначилася суперниця Костюк по чвертьфіналу турніру у Шеньчжені

 Луксіка Кумхум

У матчі 1/4 фіналу турніру ITF у китайському Шеньчжені українка Марта Костюк зіграє із Луксікою Кумхум з Таїланду. 

На стадії другого кола змагань тайська тенісистка здолала італійку Джасмін Паоліні 6:4, 6:2. 

У свою чергу Костюк у трьохсетовому матчі перемогла китаянку Сюнь Фаньїн 6:2, 1:6, 6:4

Зазначимо, Костюк ще жодного разу не грала проти 24-річної тайки. 

Нагадаємо, у першому колі турніру Костюк ледь не поступилася Івані Йорович із Сербії





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