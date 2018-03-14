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242 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.03.2018 18:59
Визначилася суперниця Костюк по чвертьфіналу турніру у Шеньчжені
|Луксіка Кумхум
У матчі 1/4 фіналу турніру ITF у китайському Шеньчжені українка Марта Костюк зіграє із Луксікою Кумхум з Таїланду.
На стадії другого кола змагань тайська тенісистка здолала італійку Джасмін Паоліні 6:4, 6:2.
У свою чергу Костюк у трьохсетовому матчі перемогла китаянку Сюнь Фаньїн 6:2, 1:6, 6:4.
Зазначимо, Костюк ще жодного разу не грала проти 24-річної тайки.
Нагадаємо, у першому колі турніру Костюк ледь не поступилася Івані Йорович із Сербії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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