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96 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.03.2018 08:41
Стаховський знову програв на старті турніру
|Сергій Стаховський
Українець Сергій Стаховський не спромігся вчергове подолати стартове коло під час своїх виступів на турнірах.
Так, на Челленджері в американському Ірвінгу він поступився місцевому тенісисту Стіву Джонсону 7:5, 6:7 (7), 4:6.
Прикро, що у першій партії Стах відігрався із 2:5, а у вирішальному сеті, поступаючись 1:3, він зрівняв рахунок, проте надалі взяв лише один гейм.
Irving Tennis Classic
Турнір серії ATP Challenger Tour
Ірвінг, США
Призовий фонд - 150 тисяч доларів США, покриття - хард
Перше коло
14 березня
Стів Джонсон (3) - Сергій Стаховський - 5:7, 7:6 (7), 6:4
Нагадаємо, раніше Стаховський не зміг подолати кваліфікацію на Мастерсі в Індіан-Веллсі.
Також раніше він поступився у першому колі турніру в Марселі.
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