Стаховський знову програв на старті турніру

Сергій Стаховський

Українець Сергій Стаховський не спромігся вчергове подолати стартове коло під час своїх виступів на турнірах.

Так, на Челленджері в американському Ірвінгу він поступився місцевому тенісисту Стіву Джонсону 7:5, 6:7 (7), 4:6.

Прикро, що у першій партії Стах відігрався із 2:5, а у вирішальному сеті, поступаючись 1:3, він зрівняв рахунок, проте надалі взяв лише один гейм.

Irving Tennis Classic

Турнір серії ATP Challenger Tour

Ірвінг, США

Призовий фонд - 150 тисяч доларів США, покриття - хард

Перше коло

14 березня

Стів Джонсон (3) - Сергій Стаховський - 5:7, 7:6 (7), 6:4

Нагадаємо, раніше Стаховський не зміг подолати кваліфікацію на Мастерсі в Індіан-Веллсі.

Також раніше він поступився у першому колі турніру в Марселі.